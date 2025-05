Sorteio da Libertadores: como será, horário e onde assistir à definição das oitavas de final

Bruno Halpern / Agencia RBS

A Conmebol fará o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2025 na próxima segunda-feira (2), às 12h. Inter, São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo são os brasileiros que já garantiram a classificação.

Os times classificados serão divididos em dois potes. No pote 1 ficam os líderes dos grupos da primeira fase e, no pote 2, os segundos colocados. Os confrontos serão entre os clubes de potes diferentes.

Não há restrição entre times do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo. O Inter está no pote 1 e poderá enfrentar qualquer time do pote 2.

Além dos confrontos, o sorteio define o chaveamento dos mata-matas. Os mandos de campo são determinados pela classificação dos times em relação ao seu aproveitamento. A equipe com melhor campanha joga a partida de volta em casa. Por isso, os times do pote 1 estão com a vantagem.

Na mesma cerimônia, serão definidas as oitavas da Copa Sul-Americana. Também na segunda-feira, às 15h30, a CBF fará o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil.

Como estão os potes das oitavas de final da Libertadores

Pote 1

Estudiantes-ARG

River Plate-ARG

LDU-EQU

São Paulo

Inter

Palmeiras

Racing-ARG

Vélez Sarsfield

Pote 2

Botafogo

Universitário-PER

Flamengo

Libertad-PAR

Atlético Nacional-COL

Cerro Porteño-PAR

Fortaleza

Peñarol

Onde assistir ao sorteio

A Disney+ anuncia a transmissão do sorteio. A Rádio Gaúcha fará a repercussão do evento, também em live no Youtube de GZH.

Quando serão as oitavas de final da Libertadores

A Libertadores só volta em agosto, depois da parada para o Mundial de Clubes.

Jogos de ida: 12, 13 e 14 de agosto

12, 13 e 14 de agosto Jogos de volta: 19, 20 e 21 de agosto

Premiação das oitavas de final da Libertadores

Os classificados para as oitavas de final da Libertadores 2025 embolsam US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).

A Libertadores de 2025 promete ser uma das edições mais rentáveis da história para os clubes, com premiações progressivas a cada fase. O valor de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões na cotação atual) é apenas o primeiro de uma série de possíveis ganhos no mata-mata.