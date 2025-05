Sorteio da Copa do Brasil: como será, horário e onde assistir a definição das oitavas de final

Na segunda-feira (2), às 15h30min , a CBF realizará o sorteio que define os confrontos e o chaveamento das oitavas de final da Copa do Brasil . O Inter é o representante gaúcho na próxima fase da competição.

No mesmo dia, no Paraguai, a Conmebol também sorteará os jogos da próxima fase da Libertadores e da Sul-Americana.

Classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil

Onde assistir ao sorteio

A CBF transmitirá o sorteio pelo canal no YouTube da confederação. A Rádio Gaúcha fará a repercussão do evento, também em live no Youtube de GZH.