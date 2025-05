Sem Fernando e Victor Gabriel, Inter divulga relacionados para jogo contra o Mirassol 

O técnico Roger Machado tem 23 jogadores relacionados para o confronto deste domingo (18), contra o Mirassol, no Beira-Rio. O treinador não relacionou Fernando e Victor Gabriel para a partida. Ele também não conta com o retorno dos lesionados.

O clube não informou os motivos que levaram Fernando e Victor Gabriel a ficarem fora da lista de relacionados para a partida contra o Mirassol. Mas como eles foram titulares na desgastante vitória sobre o Nacional-URU, pela Libertadores, acabam sendo preservados no Brasileirão.

Um provável time do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Romero; Wesley (Gustavo Prado) e Ricardo Mathias.

Inter e Mirassol entram em campo neste domingo, às 20h30min, pela nona rodada do Brasileirão. O Inter é o 15º colocado, com nove pontos. O Mirassol é o 13º, com 10 pontos.