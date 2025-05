A rotina do jogador tem sido de treinos com os companheiros. Mesmo com as lesões de Clayton Sampaio, que abriu o ano como titular, de Rogel, de Victor Gabriel, que assumiu a titularidade no estadual, e de Juninho, recém-contratado, Kaique Rocha, no máximo, pega banco de reservas. A última vez que ele foi relacionado foi contra o Palmeiras na quarta rodada do Brasileirão.