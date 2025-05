Sem a presença dos titulares, Inter se reapresenta para enfrentar o Mirassol

Apenas reservas participaram da atividade nesta sexta-feira (16). Filipe Duarte / Agência RBS

O Inter iniciou na tarde desta sexta-feira (16) a preparação para enfrentar o Mirassol no domingo (18), no Beira-Rio. Porém, como a delegação voltou de Montevidéu ainda de madrugada, o treinamento com bola, no gramado do CT Parque Gigante, não contou com a presença dos titulares.

A atividade teve apenas os primeiros minutos abertos à imprensa. Durante este período, foram vistos somente atletas que foram reservas ou sequer viajaram para enfrentar o Nacional, pela Libertadores.

Borré e Carbonero, que se recuperam de lesões, não estiveram presentes. Diferentemente, Vitinho participou de um trabalho de finalizações, mas segundo a assessoria de imprensa do clube ainda não está liberado para voltar aos gramados após cirurgia na mão esquerda.

A escalação será definida no treino marcado para este sábado (17). A tendência é que, a exemplo de rodadas anteriores do Brasileirão, titulares mais desgastados sejam preservados. O duelo com o Mirassol está agendado para ocorrer às 20h30min de domingo (18), no Beira-Rio.

— Não dá para desligar. No domingo, nós já temos novamente um outro jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro novamente — destacou o técnico Roger Machado após a vitória no Uruguai e completou:

— Eu já falei isso em outros momentos. Infelizmente, o calendário brasileiro penaliza aquelas equipes que por mérito, no ano anterior, conquistaram estar em grandes competições. Mas, todo mundo tem esse calendário. A gente tem que se adaptar e buscar organizar para tentar ter os atletas em condição de competir como a gente competiu hoje (quinta-feira).