Saiba qual a situação de Victor Gabriel para o jogo do Inter contra o Sport

Zagueiro tem suspeita de lesão no tornozelo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico Roger Machado aguarda o resultado do exame que será feito pelo zagueiro Victor Gabriel, que sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Maracanã, para saber se terá o atleta à disposição para o jogo contra o Bahia. No entanto, independentemente do exame de imagem, o defensor não será opção contra o Sport.

E isso acontece por conta de uma questão contratual. Victor Gabriel ainda atua por empréstimo no Inter. Ou seja, o zagueiro ainda possui vínculo com o Sport. Por conta disso, ele não estará à disposição para a partida do próximo domingo (25), em Recife.

Já existe um acordo entre os clubes para a compra em definitivo do zagueiro de 21 anos. Mas, por um pedido do clube de Recife, o contrato de venda só será assinado após o compromisso do próximo domingo. A ideia do Sport era não ter seu ex-zagueiro atuando na Ilha do Retiro.

Na tarde desta sexta-feira (23), Victor Gabriel vai realizar um exame de imagem para saber a real extensão do problema que o tirou do jogo contra o Maracanã, na noite da última quinta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro é preocupação para o confronto com o Bahia, quarta-feira (28), pela Libertadores.