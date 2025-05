Ronaldo é expulso após revisão do VAR em Sport x Inter; veja a análise do lance

Ronaldo foi expulso na etapa final do segundo tempo. Paulo Paiva/Sport Recife / Reprodução

O volante Ronaldo foi expulso no segundo tempo da partida entre Sport e Inter, neste domingo (25), na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto foi válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Aos 38 minutos da etapa final, o meio-campista colorado atingiu o joelho de Zé Lucas em uma dividida. Inicialmente, o árbitro marcou falta a favor do Inter, fez a revisão do lance no monitor após auxílio do VAR.

Depois da análise, aplicou cartão vermelho direto ao jogador.

Na Jornada Digital da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini, comentarista de arbitragem, concordou com a decisão.

— É um pisão por parte do Ronaldo. A bola não está mais em disputa e pega apenas a perna do jogador do Sport, que já está caído. É lance para vermelho — afirmou.

Confira a análise da expulsão de Ronaldo

Com o empate, o Inter permanece na parte de baixo da tabela, com apenas 11 pontos em 10 jogos. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h, para enfrentar o Bahia, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.