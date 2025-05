Rogério Ceni faz mistério na escalação do Bahia para jogo contra o Inter na Libertadores

Rogério Ceni durante treino do Bahia. Rafael Rodrigues / Bahia,Divulgação

Para deixar o Rio Grande do Sul ainda vivo na Libertadores, o Bahia sabe que, necessariamente, precisará vencer o Inter, nesta noite, às 19h, no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos.

A preparação para o duelo decisivo seguiu em Porto Alegre depois da derrota para o Grêmio, no último domingo, pelo Brasileirão. Ainda no pós-jogo, além das reclamações contra a arbitragem, o entendimento era de que o time poderia ter saído vencedor pelo rendimento ao longo da partida.

Precisão

Uma da principais lições do revés contra o Grêmio foi em relação à efetividade do ataque. O entendimento é de que o time precisa ser mais assertivo quando chegar na frente do gol.

— De hoje (domingo) para quarta-feira temos que ser mais incisivos, mais assertivos. Podemos fazer uma mudança ou outra. Se a gente controlar como controlou, o que acho que vai ser muito difícil, vai ser fantástico. Mas precisamos ter mais ímpeto e aproveitar as chances quando elas aparecerem — avaliou o técnico Rogério Ceni.

Principal dúvida

Diante da necessidade do resultado, a principal dúvida na escalação está no ataque, entre Lucho Rodríguez e William José. O uruguaio, 21 anos, contratado nesta temporada, ganhou a vaga de titular. No entanto, acumula uma seca de gols: não conseguiu balançar as redes ou dar assistência nas últimas 16 partidas.

William José, aos 33 anos, conta com uma longa experiência de Europa e chegou com status de “reforço de peso”. A última vez em que marcou foi no dia 21, contra o Paysandu, na Copa do Brasil. Na ocasião, foi titular e anotou dois gols. Desde que chegou ao clube, foram 26 jogos e seis gols.

Mudança no meio-campo

Na comparação com a escalação que entrou em campo contra o Grêmio, uma mudança já está confirmada. Suspenso no Brasileirão, Jean Lucas voltará ao meio-campo na vaga ocupada por Michel Araújo.

Além da dúvida no ataque, o lateral Santi Arias também pode ser uma novidade na defesa, ingressando na vaga de Gilberto.

Provável escalação