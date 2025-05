Roger mostra otimismo e espera ter Borré em decisão do Inter contra o Bahia

Borré sofreu lesão em jogo contra o Juventude, em abril. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O empate do Inter com o Sport, na Ilha do Retiro, na tarde de domingo (25), teve uma má notícia para a torcida do Inter. O centroavante Ricardo Mathias deixou o campo com um problema muscular e não deverá ficar à disposição para o confronto com o Bahia, pela Libertadores.

Por outro lado, o técnico Roger Machado mostrou otimismo de poder contar com Borré para a partida da próxima quarta-feira (28).

— Estou otimista. O Borré já estava na parte do retreinamento. Penso que vamos poder utilizá-lo para quarta-feira. Não sei se para o começo ou decorrer da partida. Pelo visual do Mathias, penso que (a lesão) vai tirá-lo do jogo (contra o Bahia) — afirmou o treinador.

Lucca também é opção

Borré não atua desde 26 de abril, quando sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Juventude. Valencia também está fora por um problema muscular. Com a confirmação da lesão Mathias, Lucca passa a ser o próximo centroavante na hierarquia do elenco. Roger tem ainda a chance de usar Wesley improvisado no centro do ataque caso Borré não tenha condições de iniciar.