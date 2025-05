Roger Machado revela segredo da virada e desabafa sobre "copo meio vazio"

Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante colorado destacou a força mental do grupo e a capacidade de reverter situações adversas, criticando a percepção negativa que, segundo ele, tem sido predominante.

— Nos últimos jogos, tem-se analisado o copo meio vazio . Na palestra, fiz questão de analisar que estamos muito acima da média em todas as estatísticas, inclusive recuperando jogos que saímos atrás — afirmou Roger, elencando os números positivos de sei elenco.

— Fiz esse reforço de autoestima para que o externo não pudesse acabar conosco. Esse time, com o perdão da palavra, é f*. Ele consegue transformar resultados adversos em bons — disparou o treinador.

Avaliação da "aldeia"

Roger fez questão de comparar a forma como a imprensa e a torcida local reagem aos resultados, contrastando com a percepção nacional.

— Quando recuperamos os três gols contra o Nacional, no centro do país se falava em grande recuperação, aqui na aldeia se falava em evitado o vexame. Essa instabilidade tem ocorrido e vamos tentar contornar — ponderou.

Confira a entrevista coletiva completa de Roger Machado

