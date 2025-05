Roger Machado prepara duas formações no Inter para jogo contra o Bahia

Gustavo Prado é uma das opções do treinador. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Inter, Roger Machado, terá duas alternativas táticas treinadas para a partida decisiva contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), pela Copa Libertadores. Uma com três volantes e outra com dois pontas. Já no ataque, Rafael Borré deve começar o jogo no sacrifício, em função da escassez de centroavantes.

As duas formações devem ser trabalhadas na atividade desta terça-feira (27), com portões fechados, no CT do Parque Gigante. Uma delas teria Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia juntos no meio-campo. A outra, por sua vez, teria Gustavo Prado na ponta esquerda, com Wesley atuando na outra extremidade.

A maior preocupação de Roger é dar amplitude ao setor ofensivo, ou seja, ter sempre dois atletas bem abertos nas duas pontas, sem desproteger a defesa. Caso o time atue com três volantes, essa amplitude será proporcionada pelos laterais Braian Aguirre e Bernabei, que terão, neste caso, ampla liberdade para apoiar.

Provável time do Inter para encarar o Bahia:

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré.

Já na outra alternativa tática, quem daria amplitude seriam os pontas Wesley e Gustavo Prado, com Braian Aguirre e Bernabei tendo mais responsabilidades defensivas. Nesta hipótese, a provável escalação teria: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado; Rafael Borré.

Em qualquer cenário, Rafael Borré não terá condições de atuar 90 minutos. Em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o atleta irá para o sacrifício, em virtude das ausências de Enner Valencia e Ricardo Mathias, lesionado. Lucca será a alternativa ao colombiano.

Inter e Bahia enfrentam-se nesta quarta (28), às 19h. Os colorados jogam por uma vitória ou por um empate para avançar às oitavas de final, enquanto uma derrota acarretará a eliminação do time gaúcho da competição continental.