Roger lamenta calendário apertado e fala sobre poupar jogadores: "A gente tem que se adaptar"

Após vencer o Nacional por 2 a 0 pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores , o Inter muda o foco para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (18), o Colorado encara o Mirassol , no Beira-Rio, às 20h30min.

Depois da vitória contra o time uruguaio, Roger Machado foi questionado sobre ter poupado jogadores na derrota contra o Botafogo para focar no jogo decisivo pela Libertadores. O técnico revelou que é natural revezar alguns jogadores em função da quantidade elevada de jogos.

Contudo, Roger lembrou que o lado negativo da decisão é não poder contar com tais atletas em algumas partidas. Neste caso, ele cita a derrota para o Botafogo como um exemplo.

Próxima partida

Neste domingo (18), às 20h30min, o Inter enfrenta o Mirassol, no Beira-Rio. De momento, o time está na 13ª posição , com nove pontos, um a menos que o próximo adversário, que está em 12º lugar.

Roger disse que o time não pode perder o foco no campeonato. Entretanto, ele lembra que o calendário apertado prejudica as equipes que disputam as principais competições.