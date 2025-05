Roger fala sobre possível permanência de Fernando no Inter: "Completamente apto para ter mais uma ou duas temporadas"

Fernando foi um dos destaques do Inter contra o Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Um dos destaques do Inter desde que foi contratado no ano passado, Fernando tem contrato com o Colorado até o fim da temporada de 2025. Com 37 anos, o jogador deixou a renovação com a equipe gaúcha para mais próximo do término do vínculo.

Em abril, admitiu que quer aguardar para ver como seu corpo vai reagir a mais uma temporada e, caso esteja bem, dará andamento na renovação.

No entanto, se depender da opinião do técnico Roger Machado, o volante tem condições de atuar por mais tempo com a camisa colorada.

— O mais importante dessa relação com esse atleta experiente é saber ouvir. A gente tem optado em alçar mão do Fernando, alternando as cargas de trabalho. Vejo o Fernando completamente apto para ter mais uma ou duas temporadas — disse o treinador após a goleada de 3 a 0 contra o Maracanã pela Copa do Brasil, e completou:

— Quem joga fora do Brasil, tem uma economia de saúde muito grande porque joga muito menos. Se a gente souber cuidar bem do atleta, pode tranquilamente jogar até perto dos 40 anos com tranquilidade.

O Colorado volta a campo no próximo domingo (25), às 16h, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Confira na íntegra a coletiva de Roger Machado

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na goleada sobre o Maracanã