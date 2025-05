Roger comemora vitória do Inter e explica escalação de três volantes: “Ampliar o campo com os dois laterais"

Inter pode empatar na última rodada que ainda garante vaga nas oitavas de final. Max Peixoto / Especial

O Inter segue dependendo de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Após a vitória por 2 a 0 diante do Nacional-URU, o Colorado assumiu a segunda posição do Grupo F, com oito pontos. Na última rodada, o time pode até empatar com o Bahia, no Beira-Rio, que confirma a classificação.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado elogiou a postura da equipe. Entre os titulares, a principal novidade foi Ricardo Mathias, autor do primeiro gol. Além dele, o técnico voltou a escalar três volantes: Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia.

— Foi uma estratégia de colocar uma formação, na minha opinião, com um volante e dois meio-campistas que transitam no campo. Era para ter mais gente no meio e fortalecer na hora da nossa construção. Ampliar o campo com os dois laterais, trazendo o Thiago pra dentro na fase ofensiva, trazendo o Wesley para dentro, sobretudo, para flutuar junto com o Ricardo à frente — explicou Roger sobre o time escalado.

Após três jogos sem vencer, o Inter retomou o caminho das vitórias e não foi vazado em Montevidéu. Ao ser questionado sobre o período de instabilidades que o Inter enfrentava até a partida desta quinta-feira (15), Roger disse que é algo normal no futebol brasileiro.