Roger cita desatenção em empate do Inter com o Mirassol e explica escolha por formação com três volantes 

Inter de Roger Machado empatou em 1 a 1 no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter desperdiçou dois pontos no Brasileirão ao empatar com o Mirassol, neste domingo (18), no Beira-Rio. Repetindo a ideia que havia dado certo contra o Nacional, pela Libertadores, mas contrariando boa parte das expectativas — posto os contextos diferentes — Roger mandou a campo uma equipe com três volantes.

Foi com esta formação que o treinador viu seu time levar um gol cedo. Aos oito minutos de jogo, após cruzamento de Reinaldo, Jemmes abriu o placar para o Mirassol, em um lance que Roger define como desatenção do Inter.

— O gol foi um lance de desatenção, com certeza. Porque foi um escanteio do adversário e, no segundo momento, no cruzamento, a gente perdeu nossas referências dentro da área. Não foi a primeira nem a segunda vez. Esses gols no começo de jogo — disse o treinador, que ainda explicou:

— Uma das questões de promover uma equipe mais sólida, colocando a entrada de mais um jogador de meio, foi justamente tentar evitar que a gente saísse atrás do placar. Para depois ir soltando o time. Nos faltou capacidade para manter o zero do placar (no início). E depois, nas oportunidades que nós criamos, nos faltou capacidade para empurrar a bola para o gol.

O empate do Inter veio somente aos 30 do segundo tempo. O jovem Ricardo Mathias, mais uma vez, marcou, deixando tudo igual no placar.

Próximo compromisso

O Colorado volta a campo na quinta-feira (22), contra o Maracanã, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Em vantagem de um gol, o time de Roger pode até empatar no duelo, em Florianópolis, que estará nas oitavas do torneio. O confronto vale ainda R$ 3,6 milhões de premiação.