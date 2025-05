Roger barra meia, muda hierarquia e prepara chances para jovem da base do Inter

Gustavo Prado marcou o gol da vitória na estreia colorada na Copa do Brasil.

O técnico Roger Machado mudou a hierarquia do meio-campo do Inter. Por opção técnica, o treinador deixou o meia Gabriel Carvalho fora da viagem a Medellín.

O time será definido em treinamento fechado na tarde desta quarta-feira (7), em Medellín. Porém, é praticamente certo que, em relação à derrota para o Corinthians, Roger irá sacar um dos volantes , Thiago Maia ou Bruno Henrique, e promover o ingresso de um meia . Bruno Tabata e Gustavo Prado são as opções do comandante.

Antes "arquivado", Gustavo Prado recuperou espaço em abril, marcando o gol da vitória sofrida por 1 a 0 contra o Maracanã e ingressando nas partidas contra Juventude e Corinthians. Roger quer apenas que o garoto seja " menos meia e mais ponta " entrando mais na área adversária para balançar as redes.

— O Prado é um ponta que era meia e que não tem o hábito de atacar o segundo pau dentro da área quando a jogada está se desenhando. Eu tenho cobrado isso dele. No modelo que eu uso, ele é um segundo atacante que faz a jogada de ponta quando a jogada se desenha pelo outro lado. Nesta situação, ele tem que ser o cara que finaliza essa bola dentro da pequena área — disse Roger logo após a vitória sobre o Maracanã .

Mais oportunidades

A ideia do treinador é que Gustavo Prado possa suprir a ausência de Johan Carbonero , ainda vetado por lesão. O garoto de 18 anos está cotado para ser titular contra o Atlético Nacional, mas, mesmo se isso não ocorrer, a tendência é de que o atleta seja uma opção cada vez mais assídua nas próximas partidas.

Atlético Nacional e Inter enfrentam-se nesta quinta (8), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

