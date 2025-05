Roger admite preocupação com gols sofridos pelo Inter no começo dos jogos: "Precisamos solucionar"

Roger Machado durante o jogo na Ilha do Retiro. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter empatou em 1 a 1 com o Sport, o lanterna do Brasileirão, neste domingo (25), em jogo no qual saiu perdendo logo aos seis minutos de partida. Foi a oitava vez nos últimos 11 jogos que o Colorado saiu atrás no placar com gols sofridos no primeiro tempo.

O treinador Roger Machado admitiu que isso tem lhe incomodado, na coletiva após o confronto, e disse que precisa buscar soluções para evitar que o problema se repita.

— Não há uma única explicação. A gente busca solucionar esses problemas, pois isso gera um desgaste muito grande. Falei isso para os atletas no final do jogo. A gente precisa aprender a sofrer essa pressão dos adversários nos primeiros minutos mantendo o zero no placar. Sair atrás gera um desgaste muito grande — declarou Roger.

Confira a coletiva de Roger Machado

Questionado sobre quais medidas devem ser tomadas, o treinador avaliou que a questão é mais emocional do que técnica ou tática.

— Manter o nível de concentração alta no começo da partida. É entender o que o jogo pede da parte individual e coletiva. É afastar o adversário do seu gol, saber jogar com a ansiedade do adversário, por vezes fazendo o jogo esfriar um pouco mais. Devemos ser contundentes quando atacarmos para eles terem o receio de que vamos conseguir levar perigo. É um conjunto de fatores, todos mais relacionados ao emocional de começo de jogo do que propriamente da estratégia. Temos de continuar trabalhando e acreditar de que vamos estancar isso — avaliou.

Elogios à gurizada

Diante do Sport, Roger Machado optou por preservar alguns titulares, como Vitão, Fernando, Wesley e Alan Patrick. Ele disse que o saldo positivo da partida fica por conta da entrega dos jovens que tiveram oportunidade, caso de Gustavo Prado, autor do gol no empate em 1 a 1.

— Tiro a valentia dos meninos que entraram. O Prado fez uma bela partida mais uma vez, mesmo tendo que ser forjado na dificuldade. Foi um time que lutou bastante para levar esse ponto para casa — finalizou.