Rochet segue sem previsão de voltar a jogar pelo Inter

Rochet sofreu a lesão no dia 29 de março contra o Flamengo. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Sérgio Rochet segue se recuperando de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

O goleiro ainda não foi liberado para treinamentos com bola no CT Parque Gigante e, por isso, ainda não há uma previsão de quando poderá voltar a ficar à disposição de Roger Machado.

A lesão ocorreu no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, na estreia das duas equipes no Brasileirão, no dia 29 de março.

Foram apenas 45 minutos em campo no Maracanã. Após sofrer a fratura no dedo, Rochet precisou ser substituído por Anthoni no intervalo da partida.

Atividades físicas

O goleiro vem realizando atividades físicas no CT colorado, mas a comissão técnica não tem uma definição de quando vai ocorrer a liberação para treinamentos com bola.

A tendência é de que este retorno ocorra após a parada para o Mundial de Clubes.

Rochet iniciou a temporada se recuperando de uma fratura na costela. O período de recuperação foi maior do que o projetado e fez com que o goleiro só retornasse para os jogos finais do Gauchão.

O uruguaio foi reserva nas duas partidas decisivas contra o Grêmio e, depois, titular na estreia do Brasileirão.

Titular pelo Uruguai

Rochet foi destaque do Uruguai no empate contra a Bolívia. AIZAR RALDES / AFP

Antes, porém, Rochet atuou como titular pela seleção uruguaia em dois jogos pela Eliminatória Sul-Americana para a próxima Copa do Mundo. Ele foi titular, atuando os 90 minutos, nos jogos diante de Argentina e Bolívia.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.