Ricardo Mathias sente lesão na coxa e pode desfalcar o Inter contra o Bahia

Atleta oriundo da base do Colorado precisou sair ainda no primeiro tempo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter perdeu mais um centroavante na partida deste domingo (25) contra o Sport. Ricardo Mathias, que vem ganhando espaço no time de Roger Machado com as ausências de Enner Valencia e Rafael Borré, também lesionados, sentiu a coxa esquerda no primeiro tempo e saiu do campo de maca.

Aos 20 minutos de jogo, Mathias desabou em campo sozinho demonstrando sentir fortes dores. Para a equipe médica do clube, ele fez um gesto com as mãos representando que o músculo "abriu". Lucca entrou para substituir o centroavante.

Ricardo Mathias foi uma aposta de Roger que deu certo. Na partida contra o Nacional-URU, em Montevidéu, o guri fez o gol que abriu o placar. Contra o Mirassol, pelo Brasileirão, ele garantiu o empate em 1 a 1 que permitiu o torcedor colorado respirar aliviado, tanto pelo resultado quanto pela perspectiva de um substituto à altura dos centroavantes titulares.

O Inter enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e não deve poder contar com o jovem. Nesse caso, Lucca ou Wesley são opções para iniciar a partida.