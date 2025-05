Ricardo Mathias celebra segundo gol pelo Inter e cita Borré e Valencia como inspirações

Ricardo Mathias celebra o primeiro gol do Inter diante do Nacional. DANTE FERNANDEZ / AFP

O Inter teve uma espécie de herói improvável no duelo decisivo contra o Nacional, no Uruguai, pela quinta rodada da Libertadores.

Novidade na escalação, Ricardo Mathias, 18 anos, foi o autor do gol que abriu a vitória do Colorado por 2 a 0 em Montevidéu.

Aos 44 minutos da etapa inicial, Aguirre cruzou rasteiro na medida para o jovem, que antecipou a zaga uruguaia e abriu o placar.

Antes de deixar o Parque Central, palco do jogo, o atacante comemorou o feito e a oportunidade dada pelo técnico Roger, a quem ele abraçou fortemente após o gol.

— Ele (Roger) me avisou antes do almoço que queria 100% de todo mundo hoje e que iria me dar essa oportunidade. Eu pude ser muito feliz ali, ter correspondido no campo. Depois fui dar um abraço nele e agradecer pela oportunidade — comentou.

Este foi o segundo gol de Ricardo Mathias, cria do Celeiro, pelo profissional do Inter. O primeiro foi de letra em empate em 2 a 2 com o Corinthians, pela 29ª rodada do Brasileirão do ano passado.

Inspiração nos experientes

Essa, no entanto, foi sua primeira partida como titular em 2025. Ele, que ganhou espaço depois das lesões de Borré e Valencia — suas inspirações —, voltou a ser relacionado no início deste mês, após se recuperar de lesão muscular grau 2 no posterior da coxa esquerda.

— Eu tenho que me dedicar muito nos treinos para isso (a titularidade) estar acontecendo e continuar trabalhando. Hoje eu pude fazer o gol, mas tem muitas partidas ainda que eu posso estar fazendo o gol também. Tem o Valencia e o Borré, que são as minhas inspirações. É só trabalhar que aí a recompensa vem — disse Ricardo Mathias.