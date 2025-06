Renato tem aproveitamento equilibrado contra o Inter no Beira-Rio; veja números

Renato assumiu o Fluminense em 2025. Marcelo Gonçalves / Fluminense,Divulgação

Neste domingo, o Inter enfrenta o Fluminense, marcando o retorno de Renato Portaluppi ao estádio colorado.

Ídolo máximo do Grêmio, o atual técnico do Flu tem história de duelos no Beira-Rio, e seu desempenho no comando de equipes visitantes é um dos pontos de interesse no confronto.

Renato já comandou quatro clubes diferentes no Beira-Rio: Grêmio, Flamengo, Vasco e o próprio Flu.

Em 20 jogos disputados como técnico, Renato tem retrospecto equilibrado. Foram 8 vitórias de suas equipes, 5 empates e 7 derrotas, resultando em um aproveitamento de 48,3% dos pontos disputados.

Renato pelo Fluminense, em 2007. Jefferson Botega / Agencia RBS

A maioria desses jogos foi, naturalmente, à frente do Grêmio, onde construiu a maior parte de sua vitoriosa carreira como treinador. No entanto, ele também tem êxitos no Beira-Rio pelos clubes cariocas.

Entre eles está uma goleada do Fluminense sobre o Inter por 4 a 1, no Brasileirão de 2007. O zagueiro Tiago Silva, que também retornou ao clube das Laranjeiras, foi o autor de um dos gols.

Renato pelo Vasco, em 2006. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Embora tenha trabalhado no Grêmio entre 2022 e 2024, a última vitória de Renato no Beira-Rio foi ainda pelo Flamengo, no Brasileirão de 2021.

Gabigol e Andreas Pereira marcaram os gols da equipe rubro-negra, enquanto Taison descontou no 2 a 1.

Renato no Beira-Rio

20 jogos

7 derrotas

8 vitórias

5 empates

Renato pelo Flamengo, em 2021. Marco Favero / Agencia RBS

Os jogos de Renato como técnico no Beira-Rio