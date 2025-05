Relembre as camisas brancas do Inter nos últimos 10 anos

O Inter vai lançar em breve seu novo uniforme reserva para a temporada 2025. A camisa branca já vazou nas redes sociais e lembra os 50 anos do título do Brasileirão de 1975, assim como a versão vermelha, usada desde o Gauchão.

Embora o vermelho seja a cor principal e a identidade do clube, o branco, como reserva, possui uma tradição marcante. Afinal, foi assim que o Inter foi campeão mundial, contra o Barcelona, em 2006.

Nos últimos 10 anos, a torcida colorada viu diversas versões da camisa reserva, cada uma com seus detalhes. A trajetória contou com a assinatura de duas fornecedoras de material esportivo: Nike e Adidas.

