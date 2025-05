Rafael Borré treina e se aproxima de retorno ao time do Inter em decisão contra o Bahia

Colombiano participa das atividades normalmente. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O atacante Rafael Borré foi a principal atração no treino do Inter na tarde desta segunda-feira (26), no CT do Parque Gigante. Em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o colombiano trabalhou normalmente em boa parte da atividade e está cotado para começar o jogo decisivo de quarta-feira (28), contra o Bahia, pela Copa Libertadores.

Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Roger Machado comandou um trabalho no campo apenas com os atletas que não atuaram diante do Sport, no domingo (25), e Rafael Borré participou da atividade, se revezando com o garoto Raykonnen na função de centroavante.

A utilização do colombiano na atividade, considerando o cenário de chuva e campo molhado, é um indicativo de que o centroavante deve ser titular contra o Bahia. O atleta não atua desde a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no dia 26 de abril.

A equipe, porém, será definida apenas no treino desta terça-feira (27), com a participação de todo o grupo. O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré.

Opção

Caso o colombiano não possa atuar, Lucca se credencia como alternativa, uma vez que Ricardo Mathias sofreu lesão muscular na partida contra o Sport.

Inter e Bahia enfrentam-se nesta quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio. Os colorados precisam de uma vitória ou de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. Uma derrota causará a eliminação da competição.

