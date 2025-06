Rafael Borré, do Inter, é convocado às pressas para a seleção da Colômbia

A seleção colombiana convocou de última hora neste sábado (31) o atacante do Inter, Rafael Borré , para os jogos contra o Peru, em 6 de junho, e Argentina, no dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Desta forma, Borré atuará contra o Fluminense neste domingo (1º), no Beira-Rio, e logo depois se apresentará à seleção colombiana em Barranquilla para o primeiro jogo diante do Peru, em solo colombiano. A partida contra a Argentina será em 10 de junho, em Buenos Aires, apenas dois antes do jogo do Inter contra o Atlético-MG.