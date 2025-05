Quem o Inter pode pegar nas oitavas de final da Libertadores?

Os times que terminaram a fase de grupos na liderança estarão no pote 1 , e os que ficaram em segundo lugar, no pote 2 . As disputas serão entre times de potes diferentes.

Com a vitória contra o Bahia e a derrota do Atlético Nacional-COL para o Nacional-URU na última rodada, o Inter terminou a fase de grupos na primeira colocação. O Colorado está no pote 1 e poderá enfrentar qualquer time do pote 2, sem restrição a times do país ou que estavam no mesmo grupo.