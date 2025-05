Quem é o lateral-direito Alan Benítez, do Cerro Porteño, que está na mira do Inter

Alan Benitez tem contrato com o Cerro Porteño até junho. Reprodução / X: @CCP1912oficial

O nome de Alan Benítez, lateral-direito de 31 anos do Cerro Porteño, tem ganhado força nos corredores do Beira-Rio, com o Inter avaliando a contratação do jogador paraguaio.

Mas, afinal, quem é Alan Benítez e o que ele pode agregar ao Colorado?

Nascido em Assunção, Paraguai, em 25 de janeiro de 1994, Alan Benítez é um lateral destro com 1,77m de altura. Sua trajetória no futebol profissional é marcada pela experiência em clubes importantes do Paraguai e uma passagem pelo futebol europeu e norte-americano.

Benítez foi revelado nas categorias de base do Libertad, um dos principais clubes de seu país. O desempenho quando jovem o levou até o futebol português, onde defendeu o Benfica B.

De volta ao Paraguai, vestiu a camisa do Olimpia, arquirrival do Cerro Porteño, antes de se juntar ao próprio Cerro em 2021. Em 2022, o lateral teve uma experiência no futebol dos Estados Unidos, atuando pelo Minnesota United, da MLS, antes de retornar ao Cerro Porteño em meados de 2023.

Aos 31 anos, Alan Benítez vive um bom momento em sua carreira. Nesta temporada de 2025, ele tem sido peça fundamental no Cerro Porteño, acumulando 22 partidas disputadas entre o Campeonato Paraguaio e a Libertadores da América.

"Alan Benítez está sendo um dos jogadores mais regulares da temporada do Cerro Porteño. Vive um grande momento futebolístico", aponta reportagem do site esportivo Versus, do Paraguai.

Alternativa para Aguirre

Além da regularidade, o lateral-direito tem demonstrado vocação ofensiva, contribuindo com dois gols e cinco assistências para sua equipe. Além disso, tem bons números na marcação.

No Inter, seria uma alternativa para Aguirre, titular da posição. Nathan, cujo empréstimo do Santos encerra em junho, deve sair do clube. Por outro lado, Bruno Gomes segue em recuperação de cirurgia.

Sua última atuação, no entanto, foi em 13 de maio, contra o Sporting Cristal, válido pela Libertadores. Depois, ele ficou fora dos jogos contra General Caballero e Sportivo Ameliano.

Situação contratual

O fator que mais chama a atenção do Inter é a situação contratual de Benítez: seu vínculo com o Cerro Porteño se encerra em junho, o que significa que ele estaria livre para assinar com qualquer clube sem custos de transferência.

Benítez, no entanto, declarou no Paraguai que estaria conversando com o Cerro Porteño para renovar seu contrato.

— Estamos conversando sobre isso. Porém, não falamos sobre o tempo de contrato — disse para a ABC Color TV, na semana passada.