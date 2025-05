Quem é Erick Pulga, atacante artilheiro do Bahia que pode ser arma contra o Inter

Pulga marcou dois gols em clássicos contra o Vitória neste ano. Rafael Rodrigues / Bahia, Divulgação

Adversário do Inter pela Libertadores nesta quarta-feira (26), o Bahia conta com Erick Pulga como um de seus principais destaques. Mesmo não sendo centroavante nato, o atacante de 24 anos é o artilheiro da equipe em 2025, com oito gols — dois deles em clássicos, contra o Vitória. Além disso, soma seis assistências neste ano.

Pulga foi contratado pelo Bahia para esta temporada por US$ 3 milhões (cerca de R$ 18,8 milhões). Ele pertencia ao Ceará, clube pelo qual foi artilheiro da Série B e marcou 22 gols ao longo de 2024.

Natural de Fortaleza, o ponta tem contrato com o time de Salvador até 2029. Destro e com 1,69m de altura, Pulga ainda é maior driblador de seu time — 1,9 por jogo só no Brasileirão, acertando 61% das tentativas, de acordo a plataforma de scout Sofascore.

História de superação

Erick se profissionalizou no Atlético Cearense, em 2021, e passou por equipes como Madureira, Campinense, Maracanã e Ferroviário — foi aí que ganhou destaque e se transferiu para o Ceará para depois chegar ao Bahia.

Mas muito antes desta boa fase, o ponta, apelidado pela torcida como o "Fantástico Pulguinha", passou por dificuldades. Quando pequeno ajudava a família a vender salgados. Aos 10 anos, alternava entre ajudar a mãe e jogar bola, conforme reportagem do ge.globo.

Com a família em dificuldades financeiras para pagar o transporte até o local de treino, Erick teve ajuda de um amigo, que emprestou sua bicicleta para aquele que viria a ser atacante do Bahia. Mas o amigo em questão foi vítima da violência, um baque para Erick.

Além das dificuldades familiares e com a perda do amigo, o atacante sofreu como jogador em formação. Sem grandes oportunidades no futebol de base, Pulga contou com o apoio de projeto social para realizar seu sonho. No fim, conseguiu.

— Minha família está muito orgulhosa de mim, né? Vim de baixo, é difícil você chegar no profissional. Eu não tive muita base. Sempre joguei em campos de areia. E eu saí de um projeto chamado Projeto União. É emocionante porque só Deus sabe o que eu passei na minha vida — disse o atacante em entrevista ao ge.globo.