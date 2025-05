Quem deve jogar e quem pode ser poupado no Inter contra o Maracanã

Isso, por si só, abre campo para Nathan e Ramon mostrarem serviço. Os dois laterais, juntos, somam 487 minutos em 2025. Nathan foi titular uma vez, entrou no intervalo em outra e ingressou aos 38 do segundo tempo em uma oportunidade. Com contrato por encerrar no meio do ano, o jogo contra o Maracanã aparece como uma chance final para ser reserva de Aguirre, um dos atletas da Série A com mais tempo em campo no Brasil. Ramon jogou nove vezes, inclusive na partida de ida da Copa do Brasil.