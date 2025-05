Quanto o Inter ganhou com a classificação na Copa do Brasil

Wesley e Alan Patrick marcaram na vitória por 3 a 0 que garantiu o time de Roger Machado na próxima fase. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A classificação diante do Maracanã para as oitavas de final da Copa Brasil mantém vivo o sonho do bicampeonato do Inter. Além do ganho esportivo, a vitória também enche os cofres colorados pelo avanço na competição.

Depois de vencer o primeiro jogo no Beira-Rio por 1 a 0, o Colorado fez 3 a 0 no Orlando Scarpelli e embolsou R$ 3.638.250.

Agora, o Inter volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que está na 15ª posição, com 10 pontos. O próximo jogo é domingo (25), contra o Sport.

Da mesma forma, o Colorado participa da Libertadores, mas ainda precisa garantir vaga nas oitavas de final do torneio sul-americano. A definição ocorrerá na quarta-feira (28), diante do Bahia, no Beira-Rio.

Quanto os clubes recebem a cada classificação na Copa do Brasil

1ª fase

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 – Série A

R$ 1.543.500 – Série B

R$ 1 milhão – Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250

Oitavas de final

R$ 3.638.250

Quartas de final

R$ 4.740.750

Semifinal

R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000