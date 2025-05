Presidente do Inter fala sobre eleição na CBF e reclama que clubes não são ouvidos: "Se reproduz um modelo viciado"

Barcellos demonstrou irritação. José Alberto Andrade / Agência RBS

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, se mostrou preocupado com o imbróglio jurídico vivido pela CBF, em entrevista após o empate com o Mirassol, pelo Brasileirão.

A entidade está sem presidente desde a destituição de Ednaldo Rodrigues do cargo na quinta-feira (15). No momento, o interventor Fernando Sarney responde pela Confederação e organiza a eleição de um substituto, no domingo (25).

A eleição terá candidato único. Presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud encabeça a chapa "Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização", registrada neste domingo (18) com o apoio de 25 federações e 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino — entre eles o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol.

O Inter e os outros clubes, das Séries A e B, apoiam a candidatura de Reinaldo Cordeiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.

— O futebol brasileiro esta a mercê de movimentos judiciais ou políticos. Se reproduz agora um modelo viciado. É um momento de extrema perplexidade pelo o que aconteceu. Ninguém sabe se domingo que vem a eleição está valendo ou não porque já tem medidas na Justiça — disse Barcellos.

O amplo apoio das federações à chapa registrada por Xaud inviabiliza outras candidaturas porque, de acordo com as regras do processo eleitoral da entidade, é preciso o aval de pelo menos oito entidades estaduais para inscrever uma candidatura.

Barcellos explicou a escolha pelo apoio a Bastos.

— A Federação de São Paulo foi a única que abraçou a condição colocada pelos clubes. (A situação) demonstra desconexão com quem faz futebol. Não se faz futebol sem clubes. Há necessidade de se ouvir aqueles que fazem o espetáculo, organizam, fazem receita — opinou.

Nesta segunda-feira (19), Barcellos viaja para o Rio de Janeiro, onde, na sede da CBF, ocorre o encontro da Comissão Nacional de Clubes. A reunião tem início agendado para as 11h e não há previsão de hora para acabar. A lista de assuntos a serem debatidas é extensa.