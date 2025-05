Presidente do Inter fala em "prejuízo gigante" se forem aprovadas restrições à publicidade de bets

Renan Mattos / Agencia RBS

Em meio à crescente discussão no futebol brasileiro após a aprovação de restrições à publicidade de casas de apostas pelo Senado, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, manifestou preocupação com o impacto financeiro que as medidas podem causar aos clubes.

Em declaração na zona mista do Beira-Rio, após a vitória sobre o Bahia, Barcellos alertou para um "prejuízo financeiro gigante" e defendeu uma agenda de diálogo com as esferas do poder para minimizar os danos.

A fala do dirigente colorado reflete a apreensão manifestada em uma nota conjunta de diversos clubes da Série A (Inter e Grêmio entre eles), que estimam perdas de até R$ 1,6 bilhão por ano caso as novas regras de publicidade entrem em vigor.

Para Barcellos, o ponto central da questão reside nos contratos de patrocínio de longo prazo já firmados.

— São contratos de três, quatro ou cinco anos. É um prejuízo financeiro gigante para esta atividade — afirmou, referindo-se aos acordos estabelecidos entre os clubes e as empresas de apostas, que se tornaram uma das principais fontes de receita do futebol nacional.

Inter tem contrato com a Alfa Bet. Jefferson Botega / Agencia RBS

A inviabilidade ou a necessidade de renegociação desses contratos pode gerar um cenário de instabilidade jurídica e financeira para as equipes.

Diante do quadro, Barcellos revelou que os clubes estão se mobilizando para uma iniciativa de diálogo.

— Estou propondo com outros clubes uma agenda institucional com a Câmara, com o Senado e com a Presidência da República para garantir um mecanismo de controle e responsabilidade — disse.

O presidente colorado fez questão de ressaltar que o processo de regulamentação das apostas no Brasil já foi rigoroso, resultando na permanência de empresas comprometidas com "regras muito rígidas com relação ao fisco e de jogo responsável".

"Mínimo de estabilidade"

Para ele, é fundamental que o mercado de bets, que "se aproximou e fez investimentos no futebol", tenha um mínimo de estabilidade.

— Precisamos trabalhar muito para que esse assunto seja regulamentado, mas sem um grande prejuízo — concluiu Barcellos.

Desde fevereiro, Inter e Grêmio têm contrato com a Alfa Bet, que estampa o patrocínio máster do uniforme de ambos.

Consultado pela reportagem, o Tricolor afirmou que o presidente Alberto Guerra não irá se manifestar sobre o tema.

Detalhes do projeto

O projeto de lei que impõe restrições à publicidade de bets segue para análise da Câmara dos Deputados, com os clubes pressionando por revisões que preservem as fontes de receita do futebol.

Entre as principais medidas, destaca-se a proibição de anúncios com atletas, artistas, influenciadores ou autoridades, limitando a participação de ex-atletas a cinco anos após o fim da carreira.

Além disso, foram impostos horários restritos para a veiculação de publicidade em TV, rádio e transmissões esportivas ao vivo, com a proibição total de anúncios durante as partidas.

O projeto também proíbe conteúdo publicitário que sugira as apostas como solução financeira ou fonte de renda, ou que utilize linguagem sexista e seja direcionado ao público infantil.

Será obrigatório um aviso claro sobre o risco de dependência ("Apostas causam dependência e prejuízo a você e à sua família") em todas as publicidades.

Por fim, foram estabelecidas restrições a patrocínios, proibindo-os a árbitros e membros da arbitragem, e limitando a exposição da marca em patrocínios a equipes ou eventos a apenas o logo, por exemplo.

A manifestação dos clubes

Os clubes emitiram uma nota conjunta sobre o tema nesta semana. Eles argumentam que as limitações impostas equivalem a uma proibição velada, o que poderia inviabilizar os modelos de patrocínio atuais e resultar em uma perda estimada de R$ 1,6 bilhão por ano para o futebol nacional.

A manifestação enfatiza a forte dependência que os clubes desenvolveram dos investimentos das bets, com a maioria das equipes da Série A exibindo marcas de apostas em seus uniformes.

A nota também aponta para a insegurança jurídica e o prejuízo financeiro decorrentes da possível necessidade de renegociação ou rescisão de contratos de patrocínio de longo prazo.