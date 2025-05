Por que Maracanã x Inter será disputado em Florianópolis 

O jogo entre Maracanã-CE e Inter nesta quinta-feira (22) será em Florianópolis porque o clube cearense vendeu o mando de campo da partida para a empresa Metrópoles Sports, que decidiu sediar o evento na capital catarinense. A negociação foi no valor de R$ 300 mil.

O vencedor do duelo entre Inter e Maracanã avançará às oitavas de final. O Colorado venceu a ida por 1 a 0 , com gol de Gustavo Prado. Agora, pode até empatar que estará classificado.

Clima de Beira-Rio

O Estádio Orlando Scarpelli , casa do Figueirense, tem capacidade para receber 19,5 mil torcedores .

