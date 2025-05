Perseverança da torcida do Inter se refletiu em campo na virada sobre o Bahia

Torcida faz a festa com os jogadores. Renan Mattos / Agencia RBS

Havia um acordo tácito entre os colorados presentes no Beira-Rio na noite de quarta-feira (28).

Só haveria vaias em caso de uma tragédia de proporções gigantescas. Fora isso, seria apoio incondicional.

Assim foi na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Beira-Rio, em jogo que classificou o Inter para as oitavas de final da Libertadores.

Da raiva ao alívio

Raros não entenderam a lógica. Na hora do gol do Bahia, o primeiro do jogo, um cidadão de casaco preto com capuz bradava em direção ao banco de reservas colorados.

Ele estava na primeira fileira de cadeiras do estádio. Segundos depois, seu ânimo mudou completamente. Vitinho marcou e recolocou a classificação as mãos coloradas.

O mesmo torcedor não se importou com a chuva. Tirou o capuz, molhou os cabelos platinados e vibrou com os vizinhos de arquibancada.

Exceção à regra à parte. Os 33 mil presentes no Beira-Rio apoiaram de forma incondicional como um jogo decisivo pede.

Jogo tão grande a ponto de presenças ilustres nos camarotes. Colorados desde criancinhas, o atacante Raphinha e o goleiro Alisson bateram ponto. Assim como o técnico Tite.

Raphinha e Alisson assistiram à partida no Beira-Rio. @scinternacional / Instagram / Reprodução

Insatisfação seria uma palavra muito forte para falar dos momentos em que a torcida mostrou alguma inconformidade com o time.

Era, no máximo, uma insatisfação por uma jogada sem a destinação correta, como em um erro de passe de Bernabei e uma bobeada de Bruno Henrique.

Quando se sentiram prejudicados por um possível pênalti não marcado no começo do jogo, os colorados vaiaram por um minuto para ver se o árbitro corria para o VAR. Sem sucesso no protesto, retornaram o apoio.

Vaga que veio no grito

Ao fim do primeiro tempo, aplausos tímidos para, na sequência, o rugido ecoar no começo do segundo tempo.

Na hora do gol do Bahia, não houve silêncio. Pelo contrário. O grito saiu mais forte para silenciar os barulhentos torcedores baianos.

Era um recado de que não seria exigente no resto do jogo. Um gol e a classificação bastavam. Vieram dois, vieram junto com muita chuva.