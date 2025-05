Peixes no gramado, destruição e 50 toneladas de entulho: funcionário do Inter relembra como ficou o Beira-Rio após a enchente

Rodrigo Riegel é encarregado de manutenção do Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O estádio é o coração de um clube de futebol. É aquele gigante de concreto que pulsa nos grandes momentos e sente a dor da derrota nos dias sombrios. Por algumas semanas, Inter e Grêmio viveram por aparelhos.

A enchente de maio deixou Beira-Rio e Arena sem batimentos, afogados em uma água turva e lamacenta.





Se alguém alheio ao acontecido há um ano e chegasse em Porto Alegre para ver jogos de futebol nos dois estádios não imaginaria o que foi encontrado quando a água baixou.

Os dois equipamentos estão inteiros e funcionais. Mas os conhecedores das entranhas do estádio sabem que cicatrizes ficaram.

Rodrigo relembrou o drama vivido durante a enchente. Mateus Bruxel / Agencia RBS

"Não tem um dia que a gente não lembre"

O Guaíba estava metros e metros acima do seu nível quando a direção do Inter recebeu a informação de que havia um corpo boiando na região do CT Parque Gigante. O clube enviou um barco para averiguar a situação. Em meia à tragédia, um problema a menos. Tratava-se apenas de um boneco utilizado em treinamentos. O equipamento boiara por muitos metros.

Quando a água escoou no Beira-Rio, restava pouco no lugar. Armários gigantescos flutuaram até um ponto bem distante. Cadeiras apareceram onde jazia o gramado. Um cardume morto também apareceu.

— Começamos a abrir porta por porta, vestiários, toda a área de competição. Tudo revirado. O vestiário foi o pior. Tu não reconhecia como sendo o vestiário. Sabia que era porque a gente sabe que é o local, mas não dava para reconhecer. Um cenário de filme de terror — relata Rodrigo Riegel, encarregado de manutenção do Beira-Rio.

Rodrigo no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

50 toneladas

Ele foi um dos tantos incansáveis funcionários capazes de colocar o estádio em funcionamento em 52 dias. Nesse tempo sem o Inter jogar em casa, estima-se que 50 toneladas de entulhos foram retiradas do Beira-Rio e do Parque Gigante.

A casa colorada ficou submersa, com água batendo nas primeiras fileiras da arquibancada. Diariamente, Riegel, mesmo impontente, ia ao local com a esperança de ver evolução positiva. Uma frustração diária. Em áreas internas ainda há cicatrizes, como uma pintura por fazer ou algum detalhe inacabado.

Centro de Treinamentos

O Centro de Treinamentos teve suas áreas construídas refeitas do zero. Agora, com estrutura reforçada para resistir a possíveis novas intemperes. A enxurrada causou um prejuízo na casa de R$ 90 milhões.

— Tudo que estava dentro dos tetos, as paredes, ao piso, a parte de esquadrias, as janelas, tudo a gente botou fora, né, e fez a reconstrução do zero. Ficamos 11 dias com o gramado submerso. Foi um trabalho bastante minucioso. Foi uma experiência que acho que todos que aqui participaram vão levar pra vida toda — destaca Gabriel Gonçalves Nunes, vice-Presidente de Patrimônio colorado.

Rodrigo no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sorriso e trauma

Quando fala da recuperação do Beira-Rio, Riegel abre um sorriso tão largo quanto o Guaíba. Mas ao andar pelas entranhas do estádio sempre lembra das imagens vistas em maio passado.

— A gente conseguiu superar toda aquela diversidade. A gente conseguiu reerguer o estádio. Nós somos colorados, funcionários e apaixonados pelo clube. A gente percebeu que a gente tem uma força que se sobrepôs. Em dia de jogo, torcemos, trabalhamos, vibramos e não lembramos (da enchente). Mas no dia a dia normal, não tem um dia que a gente não lembre do que aconteceu — confessa.

As marcas deixadas podem não ser mais visíveis. Os corações de concreto voltaram a pulsar, mas cada bombeada, seja de sangue vermelho ou azul, carrega lembranças de dias que colorados e gremistas torcem juntos para não serem repetidos.