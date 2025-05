Pai de goleiro do Maracanã "pressentiu" cavadinha de Alan Patrick; ouça o áudio

Goleiro já havia defendido pênalti de Alan Patrick no confronto de ida, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o goleiro Rayr, do Maracanã, saiu em alta dos jogos contra o Inter. Isso porque ele foi responsável por três defesas de pênalti nos 180 minutos do confronto contra o Colorado, sendo duas delas de Alan Patrick.

No intervalo da partida desta quinta-feira (22), Rayr concedeu entrevista e falou sobre a defesa da penalidade na qual o camisa 10 colorado tentou uma cavadinha.

— Por incrível que pareça, meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje e o Alan Patrick ia dar a cavadinha, e eu ia defender o pênalti. Agradecer a Deus, e ao meu pai. Eu não consigo acreditar ainda. Te amo, pai — revelou.

A CBF divulgou nas redes sociais o áudio do Seu Izaldo, pai do goleiro do Maracanã. E teve o aviso mesmo:

— Fica esperto que o Alan Patrick vai bater de cavadinha.

Passagem pelo Grêmio

Algoz de Alan Patrick, Rayr tem relação com o Rio Grande do Sul. Em 2013, o goleiro fez parte do elenco sub-14 do Grêmio. No entanto, passou por momentos de dificuldades após perder a mãe.

— Foi uma passagem rápida pelo Grêmio (2012 e 2013), mas onde pude aprender muita coisa. Eu vinha do interior do Ceará, de Ibicuitinga, e era tudo muito novo estar vivendo aquela realidade. Eu via jogadores que nunca imaginava, como Dida e Zé Roberto — disse ao ge.globo. E continuou:

— Foi uma experiência muito proveitosa na minha vida. Mas, neste período, perdi a minha mãe, no começo de 2013. Eu tive que voltar de férias, foi uma situação complicada, mas superei com ajuda dos companheiros, da psicóloga do Grêmio.

O goleiro foi formado pelas categorias de base do Ceará. Depois, virou um andarilho do futebol, sempre pelo futebol cearense. Do Vozão foi para o Atlético Cearense. Posteriormente, defendeu Crato, Tianguá, Horizonte, Itapipoca, Guarany de Sobral, Pacatuba, Pacajus e Ferroviário.

Em 2025, está em sua quarta passagem pelo Maracanã. No entanto, nessa é que tem ganhado mais oportunidades e vem sendo titular.

Nome diferente