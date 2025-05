Óscar Romero comemora vitória diante do Maracanã e comenta sobre pênaltis desperdiçados: "Não é comum"

Óscar Romero foi o autor do terceiro gol colorado na partida contra o Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Apesar dos três pênaltis perdidos, o Inter venceu o Maracanã por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Orlando Scarpelli, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Alan Patrick, de falta, Wesley e Óscar Romero marcaram os gols.

O paraguaio entrou no segundo tempo no lugar do camisa 10, que perdeu duas penalidades, mas fez um gol de falta e deu uma assistência. Romero, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa colorada, comentou após a partida sobre os três pênaltis perdidos, já que Wesley também desperdiçou uma cobrança

— Não é muito comum, é meio estranho que tenha acontecido, que não conseguimos marcar três gols. Mas, além disso, acho que o melhor é que conseguimos nos classificar. Viemos aqui para avançar para a próxima fase. Então, estou muito feliz pelo grupo e pela vitória — comentou o meia.

Romero ainda elogiou o goleiro Rayr, que já havia defendido um pênalti de Alan Patrick, na ida. Ele destacou o respeito do Inter com o adversário como principal fator para o time ter conquistado a vitória.

— Acho que mais do que tudo foi o respeito que tínhamos pelo nosso rival. Um adversário difícil, um rival com um bom goleiro, que conseguiu defender um pênalti também no jogo de ida — afirmou o meia, e concluiu:

— E, bom, estamos sempre tentando impor o nosso jogo, o nosso jeito de jogar. Então, com muito respeito, jogamos essas duas partidas e, bem, conseguimos nos classificar.