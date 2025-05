Inter fará logística especial para enfrentar o Atlético Nacional. Ricardo Duarte / Inter

A rotina do Inter para enfrentar o Atlético Nacional, nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, será diferente da habitual do clube.

O Colorado viajará com dois dias de antecedência até Medellín por conta do caráter decisivo do confronto, pela distância e para poder dar mais descanso aos jogadores.

O último treinamento em território brasileiro ocorre na manhã deste terça-feira (6) no CT Parque Gigante, quando deverá ser esboçada a base da escalação colorada.

Viagem longa

A decisão de sair de Porto Alegre com dois dias de antecedência é justificada por diversos fatores e foi compartilhada entre o departamento de futebol e a comissão técnica.

O primeiro é a distância entre Porto Alegre e a cidade no norte da Colômbia, de aproximadamente 4,8mil km.

O voo fretado costuma sair sempre no dia anterior de cada duelo em virtude da possibilidade de escolha e conforto proporcionado na logística.

Para Medellín, a opção de ficar mais tempo na cidade passa pelo longo tempo de deslocamento. A previsão é de cerca de seis horas.

Tempo de descanso

Com isso, os atletas devem conseguir repousar, regular o sono e se alimentar bem. As medidas são tratadas como fundamentais para proporcionar o melhor rendimento físico possível nas partidas.

Outro elemento que pesou na ida antecipada é a importância do confronto. Na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos, o Atlético Nacional tem a chance de ultrapassar o Colorado em caso de vitória.

Confronto decisivo

Somar pontos será vital para o Colorado buscar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Nos bastidores, o enfrentamento é tratado com “ares decisivos”.

Depois do jogo, a delegação do Inter vai pernoitar na Colômbia antes de viajar ao Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, no domingo (11), pelo Brasileirão.

Retorno ao RS

A volta para o Rio Grande do Sul ocorre nas primeiras horas de segunda-feira (12) para focar em outra decisão, desta vez contra o Nacional-URU, em Montevidéu.