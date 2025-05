Os jogadores do Inter que podem ser preservados contra o Maracanã

O Inter tem uma sequência de jogos importantes: a decisão na Copa do Brasil contra o Maracanã, na quinta-feira (22), a necessidade de voltar a vencer no Brasileirão contra o Sport, no domingo (25), e a definição do futuro na Libertadores contra o Bahia, na quarta-feira (28). Este último, com maior peso, faz com que Roger Machado precise preservar atletas nas partidas anteriores, mas de forma pontual para não desconfigurar o time.