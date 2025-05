"Olhar estatística sem qualificar não é justo", diz Roger ao defender formação de meio-campo do Inter

O Inter iniciou suas últimas cinco partidas com três volantes de origem. Ainda que cada confronto tenha um contexto diferente, o saldo deste período é ruim: três derrotas, uma vitória e um empate. Além disso, seis gols marcados e 12 sofridos. Mesmo assim, Roger avalia que os resultados negativos não têm relação direta com tal estratégia e que "não é justo" avaliar apenas os números.

— Se analisar individualmente os gols que nós sofremos, estando com essa formação, poucos deles têm relação com ter a sustentação. Os gols contra o Nacional (da Colômbia) foram de bola parada e transição. Os gols contra o Corinthians aconteceram, sobretudo depois da expulsão (de Bruno Henrique, no início do segundo tempo) — disse o treinador colorado, após empate com o Mirassol, no Beira-Rio.