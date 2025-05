Odair Hellmann, ex-Inter, retorna ao Brasil para assumir o Athletico-PR

A notícia marca o retorno do técnico, conhecido por sua passagem pelo Inter, ao futebol brasileiro, após uma experiência no exterior.

O Furacão , que antes era comandado por Mauricio Barbieri, ocupa apenas a 13ª colocação na Série B . Na Copa do Brasil, porém, o time paranaense avançou às oitavas de final ao superar o Brusque.

Odair, de 48 anos, estava recentemente no comando do Al Raed, da Arábia Saudita.

Oriundo das categorias de base, Odair Hellmann foi técnico principal do Inter entre 2017 e 2019. Levou o time a boas campanhas no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.