O que disse o presidente do Inter sobre Gabriel Carvalho ser flagrado em quadra de Porto Alegre

Após a vitória sobre o Bahia por 2 a 1 , nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, que rendeu ao Inter a classificação como primeiro colocado do Grupo F, o presidente Alessandro Barcellos concedeu entrevista na zona mista.

— Acho que o jogador, na medida em que entra num clube como o Inter, qualquer outro clube, ele passa a ser um profissional. Mas entendo, de alguma forma, porque tive filhos jovens, adolescentes , o que eu vi ali e o que ele comentou com alguns colegas do clube era uma questão familiar, intervalo, não era um jogo, uma pelada, uma disputa 10 contra 10, não era isso — citou Barcellos.

Mesmo assim, o presidente colorado admitiu que o meia foi advertido , como forma de dar exemplo aos atletas mais jovens do clube. Por fim, ele disse que o assunto já foi resolvido internamente pelo clube.

— De qualquer forma, ele foi advertido, por escrito inclusive. Então isso também é um exemplo que a gente tem que dar para os outros meninos que estão aí — disse Alessandro Barcellos, que ainda completou lembrando sobre o fim do contrato do jogador com o Inter: