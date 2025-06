O provável time do Inter para enfrentar o Fluminense

O Inter deve ter poucas alterações para encarar o Fluminense , neste domingo (1°), às 20h30min, no Beira-Rio. Com relação ao elenco titular que venceu o Bahia , pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, uma mudança é certa, enquanto outra pode acontecer.

O lateral-esquerdo Bernabei , que acusou lesão na coxa, na última partida, dará lugar a Ramon . Já no meio, a dúvida fica entre Gustavo Prado , que iniciou como titular na quarta-feira (28), e Vitinho , autor do primeiro gol da vitória sobre o Bahia.

No ataque, Borré deve seguir como titular , já que Ricardo Mathias está fora por lesão. Lucca é forte candidato a entrar na segunda etapa.

Na manhã deste sábado (31), o Colorado realizará a última atividade antes do confronto.

De momento, o Inter ocupa a 14ª posição, com 11 pontos, dois acima do primeiro time da zona de rebaixamento, o Vitória.

