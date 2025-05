Nova camiseta branca do Inter vaza nas redes sociais, mas ainda não está à venda

Nova camiseta dois do Inter para a temporada 2025.

Nesta segunda-feira (5), um vídeo mostrando uma camiseta branca do Inter foi publicado nas redes sociais, alegando que é o novo segundo uniforme do colorado para a atual temporada. Conforme o colunista Vaguinha, trata-se mesmo da nova camiseta do Inter, porém, ainda não está à venda.