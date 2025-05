Nacional x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Inter venceu o Nacional, no Uruguai, por 2 a 0, pela Libertadores. Confira todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Além de receber as informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para ver a todo o instante um resumo do que mais relevante ocorre no jogo.

Do que o Inter precisa para se classificar na Libertadores?

O Inter facilitou sua vida na Libertadores ao vencer o Nacional, nesta quinta-feira (15), por 2 a 0, em Montevidéu.

Com o resultado, o Colorado chega a oito pontos, assume a vice-liderança do grupo e depende só de si para avançar ao mata-mata.

Para se classificar às oitavas, basta empatar contra Bahia, no Beira-Rio, no dia 28, pela última rodada da fase de grupos. O único resultado que elimina o Inter é uma derrota para a equipe nordestina.

E a liderança?

Com um ponto a mais do que o Colorado, o Atlético Nacional é o único já classificado do Grupo F.

Portanto, para assumir a liderança da chave, o time de Roger precisa vencer e torcer para os colombianos perderem para o Nacional, no Uruguai.

Atual situação do Grupo F

Atlético Nacional — 9 pontos (saldo de gols: 2) Inter — 8 pontos (saldo de gols: 3) Bahia — 7 pontos (saldo de gols: -1) Nacional-URU - 4 pontos (saldo de gols -4)

Última rodada — 28/5, 19h:

Inter x Bahia

x Bahia Nacional-URU x Atlético Nacional

Veja como foram os lances do jogo

Premiação da Libertadores

Durante o sorteio da fase de grupos, no último dia 17 de março, em Luque, no Paraguai, a Conmebol anunciou que o campeão da Libertadores ganhará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) a mais do que o Botafogo faturou com o título de 2024. Em 2025, portanto, o vencedor embolsará US$ 24 milhões (em torno de R$ 138 milhões).

Caso o Inter conquiste o título, vencendo todas as partidas da fase de grupos, pode acumular R$ 196,9 milhões após 13 partidas (confira abaixo os valores definidos para cada etapa do torneio).

— No ano passado, a final da Libertadores foi tão grande que foi o jogo que melhor pagou no mundo. A Conmebol é a confederação que mais cresce no mundo. Esse ano vamos pagar ao campeão US$ 24 milhões — afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na noite do sorteio.

Premiação por fase

Fase de grupos: cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória)

cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 138,2 milhões)