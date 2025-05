Nacional 0x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Libertadores

O Inter venceu o Nacional por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), em confronto válido pela quinta rodada da Libertadores. O duelo foi realizado no Gran Parque Central, em Montevidéu. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Com os gols marcados por Ricardo Mathias e Aguirre, o Inter assumiu a vice-liderança do Grupo F. O Colorado ainda terá um compromisso pela primeira fase: o jogo contra o Bahia, em 28 de maio, no Beira-Rio.