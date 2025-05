Na maior instabilidade da Era Roger, aproveitamento do Inter cai quase pela metade após o Gauchão

Time de Roger visa espantar a má fase diante do Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira (15), pela Libertadores.

O Inter vive seu primeiro grande momento de instabilidade sob o comando de Roger Machado . Desde o título do Gauchão, são 19 gols sofridos e apenas quatro vitórias em 13 jogos . No Estadual, esteve invicto e foi vazado apenas seis vezes.

Esses números mostram que o aproveitamento do Inter caiu quase pela metade após o Gauchão — de 83% a 43,5%. Este é o pior número de Roger desde sua chegada ao Beira-Rio. No ano passado, sob seu comando, o Colorado teve 60% de aproveitamento.

Os números do Inter na Era Roger

Temporada 2024

Gauchão

Pós-Gauchão

Ao todo, são 51 jogos oficiais de Roger à frente do Colorado , mais o amistoso contra a seleção mexicana, em janeiro, na pré-temporada.

Após o Estadual, o Inter fez 17 pontos em 39 disputados — a Copa do Brasil não tem sistema de pontuação, mas serve como base para calcular o aproveitamento.

Nesta quinta-feira (15), no Uruguai, o Inter pode melhorar esses números e se afastar da má fase . O time de Roger encara o Nacional , pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, com ares de decisão , visando a classificação ao mata-mata.

