"Muito talentoso" é como Roger avaliou atuação de Ricardo Mathias na vitória contra o Nacional

Centroavante foi substituído no segundo tempo, mas deixou a sua marca na primeira etapa. DANTE FERNANDEZ / AFP

Na vitória contra o Nacional-URU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), o Inter voltou a zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores, assumindo a segunda posição do Grupo F. Entre os titulares escalados por Roger Machado, a principal surpresa foi o centroavante Ricardo Mathias.

Sem Borré e Valencia, o técnico colorado apostou no jogador de 18 anos como a referência do ataque colorado. O jovem foi um dos destaques em campo e marcou o primeiro gol do time, aos 45 minutos da primeira etapa.

— Eu falei para o Ricardo que era a oportunidade para ele. Não é dele a responsabilidade, é minha e dos jogadores mais velhos. Ser o suporte para que ele pudesse atuar tranquilo da forma como atuou — comentou o técnico.

Após o gol, Ricardo Mathias abraçou Roger Machado. O gesto chamou a atenção e reforçou a gratidão do atacante ao treinador. O comandante exaltou a melhora do centroavante nos últimos dias e explicou a preferência por ele.

— O abraço que ele me deu é talvez um reconhecimento do que eu tenho comentado muito com o Ricardo, que o Ricardo é um menino muito talentoso. Mas o que eu sentia falta nele era a regularidade nas atividades diárias e um nível maior de concentração nos treinos, que o possibilitasse evoluir todo dia — disse Roger, que ainda completou:

— E de uns 20 dias para cá, principalmente depois que ele retornou do processo de lesão no joelho, se recuperou bem, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos. A única orientação que eu dei para ele foi, "eu preciso que tu tenha um nível de competição alto, que daí teu jogo vai aparecer."