Morre Solomar Krüger, torcedor do Inter que perdeu bandeira do clube na enchente

O idoso lamentou não ter conseguido pegar a flâmula colorada pendurada na parede de sua casa ao ser resgatado. Depois, ganhou duas novas. Sport Clube Internacional / Reprodução

Faleceu nesta quinta-feira (15) o aposentado Solomar Krüger, torcedor colorado que ganhou notoriedade quando, ao ser resgatado na enchente de maio de 2024, lamentou não conseguir salvar sua bandeira do Inter. O clube prestou homenagem ao torcedor nas redes sociais.

O idoso não tinha as duas pernas, amputadas devido a complicações da diabetes. Morador do bairro Rio Branco, em Canoas, foi resgatado quando a água já estava quase na altura do pescoço. Em entrevista à rede de TV CNN, na época, citou com tristeza a bandeira do Inter que mantinha esticada na parede e que não houve tempo de resgatar.

Com a repercussão, Solomar recebeu doação de duas novas bandeiras do Colorado para chamar de suas, além do reconhecimento de famosos como Whindersson Nunes, Luísa Sonza e do próprio clube.

A história também teve um desfecho emocionante. A partir de reportagem da Zero Hora, Solomar conseguiu se reencontrar com a irmã, moradora de Pelotas, depois de 43 anos sem contato.

O velório de Solomar começará às 8h desta sexta-feira (16), e o enterro será às 14h30min, no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre.

Confira a homenagem do Inter no X