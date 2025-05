Mesmo em recuperação no Inter, Enner Valencia é convocado pelo Equador

Atacante não atua desde o início de maio, quando sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O atacante Enner Valencia está presente na lista de convocados para os dois próximos jogos do Equador para as Eliminatórias da Copa do Mundo. A curiosidade é que o atleta não atua pelo Inter desde o início de maio, quando sofreu lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

A contusão foi sentida na derrota para o Atlético Nacional-COL, em Medellín, pela Libertadores. O camisa 13 já foi liberado pelo departamento médico colorado, mas segue entregue à fisioterapia, realizando apenas atividades físicas no CT Parque Gigante.

Ainda assim, o jogador foi chamado pelo técnico Sebastián Beccacece, que justificou o chamado em entrevista coletiva concedida no último fim de semana.

— Além de ter gente da Federação trabalhando com eles, não podemos garantir mais do que suas presenças e a possibilidade de que estejam conosco. Tanto Gonzalo (Plata, jogador do Flamengo) como Enner farão parte da convocação e contaremos com cada dia para ver a recuperação que eles têm. Eu sigo sendo otimista neste sentido. Considero muito importante que eles possam estar o quanto antes para seguir com o tratamento que fazem nos clubes — disse o treinador.

Caso se recupere da lesão, Valencia deverá se reapresentar ao Inter após servir à seleção nacional. No dia 12 de junho, o Colorado visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Após o compromisso na capital mineira, o elenco colorado ganhará 15 dias de férias, tendo de se reapresentar em Porto Alegre apenas no dia 28 de junho.

O primeiro jogo do Equador será contra a Seleção Brasileira, na estreia de Carlo Ancelotti, na próxima quinta-feira (5), em Guayaquil. Depois, no dia 10, visita o Peru, em Lima.

Os equatorianos ocupam a vice-liderança das Eliminatórias, com 23 pontos — dois a mais do que o Brasil, que ocupa a quarta colocação, aparecendo atrás somente da Argentina.