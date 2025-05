Mesmo com calendário apertado, Roger mantém otimismo no Inter após a pausa: "Podemos voltar em outro nível"

Rpger celebrou a classificação contra o Bahia Jefferson Botega / Agencia RBS

Se a Libertadores começa depois da fase de grupos, como brincam os argentinos, o Inter já teve a largada dada. Em uma chave tão difícil, teve uma partida de mata-mata na última rodada. E avançou.

A diferença para os outros anos é que as oitavas de final terão início depois da parada do Mundial de Clubes. Será uma pausa de um mês antes de uma retomada igual à que se vive agora, de jogos em meios e finais de semana. O intervalo, porém, é aguardado, especialmente pela questão física.

Roger, porém, já ligou o alerta. Vai ser bom descansar, vai recuperar jogadores, mas há muito a melhorar no esporte por aqui.

— Vai ser muito difícil também. O calendário está errado. E enquanto não fizermos alguma coisa sobre isso, vai ficar muito caro. A equipe que conquista as vagas no campo acaba punida. O futebol brasileiro lesiona o jogador. Quem joga na Europa tem uma qualidade de vida muito melhor. Não conseguimos recuperar. A CBF que se organize. E sem contar o sintético que está acabando com nossas articulações.

Para o Inter em si, ele evitou fazer previsões. Comentou sobre a necessidade de buscar reforços, sabe que eventualmente vai perder algum jogador na janela de transferências. E disse:

— Não consigo prever o que vai melhorar. Vamos ter tempo mais tempo para treinar. Vamos trabalhar para voltar no mesmo nível, evoluir e resgatar nosso melhor momento. Acho que contra o Bahia conseguimos mostrar o Inter dos melhores momentos. Queremos ter todos à disposição. Penso que podemos voltar em outro nível. No começo do Gauchão, antes da arrancada final, também tivemos instabilidade. E depois deslanchamos. Era importante passar por esse momento bem. Só gostaria de estar melhor no Brasileiro, mas isso vamos buscar a partir de agora.

No domingo, o Inter volta a campo justamente pelo Brasileirão. Às 20h30min, recebe o Fluminense pela 11ª rodada.

